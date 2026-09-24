Gran interes pa campaña hipotecario ‘Yabi den bo man”ta confirma necesidad urgente di vivienda den nos comunidad Mas cu 2.000 aplicacion a ser ricibi pa un cantidad di 20 cas disponibel.  

FCCA ta mira bek cu satisfaccion riba e gran interes cu comunidad a mustra den su campaña hipotecario “Yabi den bo man’ pa benta di 20 cas. E campaña a dura dos siman y FCCA a ricibi mas cu 2.000 aplicacion.
“Yabi den bo man”
E campaña “Yabi den bo man” ta un proyecto unico cu ta consisti di 17 ‘rijtjeswoningen’ na Rooi Bosal y 3 ‘alleenstaande huizen’ na Shaba. E casnan aki lo wordo entrega na e doño di cas, completamente cla. FCCA lo construi e casnan aki y lo entrega e cumprado e “Yabi den su man”.
E cantidad grandi di aplicacion ta mustra cu e campaña a logra yega na nos comunidad. Na mes momento, esaki ta confirma e necesidad urgente y creciente di un Vivienda na un prijs rasonabel.
Proceso di evaluacion y seleccion
FCCA ta consciente cu cada aplicacion ta representa e deseo di un persona of famia pa un cas propio. Manera informa e aplicacionnan a wordo procesa segun e orden den cual nan a drenta. Den e proceso di evaluacion, FCCA ta controla si e solicitante:
- a entrega tur documentacion rekeri y valido;
- ta cumpli cu e criterianan di elegibilidad;
- tin e capacidad financiero necesario pa cumpli cu e obligacionnan hipotecario;
- y a pasa e proceso di screening.
E prome 20 solicitantenan cu a aplica y a cu cumpli cu tur e condicionnan, lo bin na remarca pa un di e 20 casnan disponibel. Si un solicitante no cumpli cu e condicionnan, lo sigui cu e siguiente aplicacion den e secuencia.
FCCA ta den proceso pa evalua e 20 solicitantenan. Nos ta pidi tur solicitante pa tene cuenta cu e proceso di evaluacion mester wordo completa prome cu por comunica un resultado definitivo.
Tur solicitante lo ricibi un contesta
Durante e proximo dianan FCCA lo tuma contacto cu tur persona cu a aplica pa un cas, esey ta encera tur esnan cu a cualifica y cu no a cualifica. Tene na cuenta, cu FCCA mes lo tuma contacto cu e persona cu a aplica.
Mas proyecto di vivienda den futuro
Aunke e proyecto aki ta conta cu solamente 20 cas, e cantidad grandi di aplicacionnan ta duna un señal cla tocante e demanda existente. FCCA ta reconoce e necesidad urgente di mas vivienda y lo sigui traha activamente riba otro proyectonan di vivienda den futuro.
Solicitantenan cu cualifica, pero cu no cay den e prome 20, nos ta recomenda nan pa sigui medionan social pa informacion tocante nos proyecto y oportunidadnan den futuro.
FCCA ta gradici comunidad pa e confiansa y e interes grandi den e campaña “Yabi den boman”. FCCA ta compronde e importancia di vivienda propio pa bienestar y stabilidad di cada famia, y lo sigui comprometi nos mes na crea mas oportunidadnan di vivienda pa nos comunidad.