Homber di 67 aña a bay fey tino y a fayece despues di un atake na curason den Bar na Piedra Plat!

Diahuebs atardi a drenta informe di cu un persona di 67 aña bay fey tino na un restaurant na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra e hombercu lo a bay flauw y for di tino y na yegada di e ambulans a cuminsa inmediatamente cu CPR mientras a pidi ayudo di un otro ambulans pa reforsa nan den e intentonan pa resucita e persona pero desafortunadamente no a logra y a pidi pa dokter presenta. Na su yegada no a keda nada otro cu constata cu e homber a fayece di un atake na curason. Na su famia awe24.com ta extende nos mas sincero palabranan di condolencia.