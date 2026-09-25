Reflexion Diabierna 25 September 2026

Wekker ta zona cu e señal ta ora di lanta.
Nos ta habri nos wowonan pa cuminsa nos dia cu un bunita oracion pa gradici nos bon Dios pa otro día.
Nos ta lanta sinta un rato, pasobra no ta bon pa bula lanta di biaha foi cama.
O Dios, nos Rey eterno, kende su poderoso lus ta separa dia for di anochi.
Tur mal deseonan cu ta rondona nos curason keda aleha pa mantene Señor mandamentonan.
Señor mester guia nos pasonan den e caminda di Paz.
Pa nos cumpli fielmente cu bo mandamentonan, durante henter dia.
Ora nochi sera pa nos por fiesta y celebra di bo grandesa.
Den nomber di Hesu Christo. Amen.
Asina nos kier sera un siman di trabou y prepara pa nos dianan di relaha y gosa poco den bida.
Semper tene cuenta si cu e inmenso calor cu ta azota mundo henter den e dianan aki.
Corda busca un luga fresco y bebe hopi awa pa no deshidrata.