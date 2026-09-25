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[VIDEO] Polis ta sigui cu controlnan riguroso riba velocidad halto

13:45  September 25, 2026  Leave a comment

Recientemente polisnan di e brigada motorisa apoya pa algun patruya a tene un control riba exceso di velocidad riba Avenida E.J.”Watty” Vos. Aki varios auto a ser para y varios boet a cay pa chauffeurnan irresponsabel.

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