Posted in INCIDENTE [VIDEO] Polis ta sigui cu controlnan riguroso riba velocidad halto 13:45 September 25, 2026 Leave a comment Recientemente polisnan di e brigada motorisa apoya pa algun patruya a tene un control riba exceso di velocidad riba Avenida E.J.”Watty” Vos. Aki varios auto a ser para y varios boet a cay pa chauffeurnan irresponsabel. Related Articles [VIDEO] Polisnan di Mobiele Eenheid a haya un hoben disfrasa Polis teniendo control den trafico na Shaba Brake di S.U.V. ta faya mandando vehiculo den cura di golf course di Divi Links [VIDEO] Setar a inaugura Pasco den Oranjestad cendiendo nan lus na e rotonde Sero Blanco