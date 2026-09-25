Esaki lo ta un di e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 2 oktober 2026

Corte di Prome Instancia 2 oktober 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|C.C.F.P.
|F.P. ta wordo acusa di homicidio di dos persona riba 4 di januari 2026, dor di stuur un vehiculo riba L.G. Smith Boulevard sin rijbewijs, bao influencia di alcohol, den estado emocional, cu velocidad demasiado halto, sin regula su velocidad di tal manera cu e por a brik na ora, no a paga tino riba otronan den trafico (peatonnan en particular), no a tene cuidao pasobra riba brug e tin menos bista, no a core na man drechi di caminda y no a desvia pa evita di a dal e dos hendenan aki.
Ademas e ta wordo acusa di intento di homicidio di dos otro persona riba e mes fecha, dor di e mes motibonan, a consecuencia di cual el a hera boks cu e dos peatonnan aki cu tabata crusando caminda.