Gratitud y gradicimento: CENTRAL DI POLIS TA YAMA SR.ALWIN HARMS DANKI

Oranjestad, ARUBA: Recientemente, coleganan di Central di Polis (OCC) a reuni pa despedi y expresa nan

mas profundo gratitud na Hoofdagent Eerste Klasse sr. Alwin Harms, kende pa 24 aña largo a dedica su mes cu

alma y cuerpo na e departamento aki.

Sr.Harms ta keda reconoci como un centralista ehemplar kende cu su voz calmo y sereno tabata dirigi e

unidadnan di polis den situacionnan dificil y di gran presion. Despues di mas di dos decada di servicio den

Central di Polis sr. Harms ta pasa pa traha den un otro departamento di Cuerpo Policial Aruba (KPA).

Pa e ocasion special aki, su coleganan den Central di Polis a prepara un momento ameno y di hopi fraternidad.

Famia di sr. Harms tambe a keda invita pa forma parti di e homenahe na unda a haci entrega di un

reconocimento y un bunita regalo pa tur e añanan di dedicacion y compromiso na e departamento.

E tabata un atardi yena di alegria, anecdotas memorabel y recuerdonan bunita cu a keda comparti entre

coleganan y famia.

Cuerpo Policial Aruba y coleganan di Central di Polis (OCC) ta gradici sr. Alwin Harms pa su servicio

ehemplar y ta desea sr. Harms tur clase di exito den e proximo etapa di su carera policial. Masha danki!