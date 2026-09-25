Wardacosta di Caribe Hulandes a sali bay pa movecion nan straño riba lama.

Riba diahuebs 24 di september, Wardacosta di Caribe Hulandes a ricibi un yamada for di un persona cu a tuma nota di movecion nan straño riba lama. Tawata trata di un boto den vecindario di Rodgers Beach ku tawata drif riba awa. Inmediatamente a pidi pa personal di Wardacosta na Savaneta pa sali den direccion di e boto. Miembro nan di Centro Maritimo Operacional na Corsou tambe a pidi asistencia di un di nos unidad nan di helicopter pa duna sosten for di aire.

Na momento cu a yega cerca di e boto, a tuma nota di tres persona indocumenta abordo. E siguiente paso tawata pa conduci un investigacion riba e boto. E proceso aki a tuma luga na Steunpunt di Wardacosta na Savaneta. Despues di investigacion preliminar aki a resulta cu e personan nan ta di nacionalidad Dominicano.

Hunto cu asistencia di Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM) y tambe K-9 Unit di KPA a haci un control riguroso riba e boto y a bin na conclusion cu no tawata tin nada particular riba e boto mes. E tres personanan a ser entrega na Guarda Nos Costa cu hunto cu UMM lo continua cu e paso nan necesario pa atende cu e tres personanan.

Op donderdag 24 september ontving de Kustwacht voor het Caribisch Gebied een melding van een persoon die een mogelijk incident op zee had waargenomen. Het zou gaan om een boot in de omgeving van Rodgers Beach, die stuurloos op het water dreef.

Direct werd het personeel van de Kustwacht in Savaneta verzocht om in de richting van de boot uit te varen. Vanuit het Maritiem Operatie Centrum (MOC) in Curaçao werd daarnaast ondersteuning gevraagd van de bemanning op Hato. Deze maakte zich gereed en vertrok vervolgens richting Aruba om vanuit de lucht assistentie te verlenen.

Bij aankomst bij de boot werden drie personen aan boord aangetroffen, allen van Dominicaanse nationaliteit. De bemanning begeleidde de boot vervolgens naar het Steunpunt van de Kustwacht in Savaneta, waar een nader onderzoek werd ingesteld.