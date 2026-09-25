Investigacion cuidadoso di accidente mortal [🇦🇼🇳🇱]

Riba 13 di september ultimo un accidente grave di trafico a tuma lugar, den cual un muher hoben a perde su bida. Mes ora despues di e accidente a cuminsa traha pa determina kico exactamente a pasa. Cuerpo Policial di Aruba a start e investigacion y despues esaki a bay den man di Koninklijke Marechaussee (KMar), mirando cu tin envolvimento militar.

E investigacion ta wordo hiba dor di Marechaussee bao autoridad di un fiscal specialisa na Ministerio Publico di Aruba. Marechaussee, via nan recherche di famia, ta den contacto estrecho cu famianan di e victima. Ministerio Publico di Aruba ta mantene e comunicacion cu nan abogado.

E investigacion ta den pleno marcha. Entre otro, un ekipo forensico di trafico a wordo treci Aruba pa haci investigacion, specificamente riba e estado tecnico di e vehiculo envolvi.

Zorgvuldig onderzoek gaande na dodelijk ongeval

Op 13 september jongstleden heeft zich op Aruba een ernstig verkeersongeval voorgedaan waarbij een jonge vrouw om het leven is gekomen. Direct na het ongeval is gestart met het vaststellen van de precieze toedracht. Het onderzoek is gestart door het Korps Politie Aruba (KPA) en overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee (KMar), wegens militaire betrokkenheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de KMar onder het gezag van een gespecialiseerde officier van justitie van het openbaar ministerie Aruba. De KMar staat via een familierechercheur in nauw contact met de familie van het slachtoffer en het OM Aruba onderhoudt het contact met hun advocaat.

Het onderzoek is in volle gang.

Onder andere is een forensisch verkeersteam ingevlogen om onderzoek te verrichten, specifiek naar de technische staat van het betrokken voertuig.

Daarnaast heeft de KMar een oproep gedaan aan getuigen en personen met informatie om zich te melden. Ook dat onderzoek is nog niet afgerond.