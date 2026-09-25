Autentico ta fortalece desaroyo profesional den e sector culinario cu e Industry Seminar 2026  

Autentico Aruba Culinary Festival ta hopi mas cu un festival culinario. Ademas di celebra e sabornan autentico di Aruba, e iniciativa tambe ta enfoca riba inversion den e profesionalnan cu ta forma e industria culinario di nos isla awe y cu lo guia su futuro.

Como parti di e compromiso aki, Autentico lo organisa un Industry Seminar dia 8 di october 2026, reuniendo chefnan, profesionalnan di hospitalidad y operadornan di restaurant pa un mainta di inspiracion, innovacion y intercambio di conocemento. E evento lo tuma luga na Embassy Suites Aruba.

E seminario lo ofrece perspectivanan valioso tocante sostenibilidad, excelencia den servicio, tendencia internacionalnan den gastronomia y e posicionamento di Aruba como un destinacion culinario. Participantenan lo haya e oportunidad pa tende di expertonan y lidernan reconoci den e industria culinario internacional. E programa lo inclui presentacionnan di expertonan reconoci internacionalmente, un panel discussion y un demonstracion culinario.

Entre e oradornan invita tin Sian Young, un educador y consultor den maneho di desperdicio y fundadora di Siel Environment Services, cu mas cu 20 aña di experiencia den sostenibilidad y politica ambiental.

Werner Loens, ex-director y Hoofd Inspector di Michelin Guide Benelux, cu 37 aña di experiencia den excelencia di gastronomia y hospitalidad. Ademas, lo hiba palabra Lindsey Peckham, un lider den hospitalidad y ex-directora di Guest Relations na Eleven Madison Park, specialisa den crea un cultura orienta riba servicio, desaroya ekiponan di halto rendimento y crea experiencianan excepcional pa bishitantenan. Finalmente, lo tin Virgilio Martínez, un chef Peruano reconoci pa representa y promove Peru, su biodiversidad y paisahenan, y tambe pa su vision di un sistema gastronomico nobo cu a marca un prome y un despues den ‘haute cuisine’.

Participacion na e Industry Seminar ta sin costo, pero registracion ta obligatorio pa motibo cu espacio ta limita. Esnan interesa ta wordo pidi pa registra cu anticipacion pa sigura nan luga. Pa registra completa e formulario aki: Registration form.