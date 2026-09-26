Mucha muher di 16 aña a corta su mes na su man despues di a discuti cu su mayornan

Diabierna anochi a drenta informe di cu un mucha muher di 16 aña lo a corta su mes na su man despues di un discucion cu su mayornan, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e mucha lo tabata discuti cu su mayornan y como desacuerdobe yiu a corta su mes na su man. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha su herida na su man na e sitio mes. Polis a papia cu e mucha y a mustr’e cu su mayornan tin rason.
Nota di redaccion: Pa casonan sensitivo awe24.com ta retene algun detaye di e caso!