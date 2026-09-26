[VIDEO] Chauffeur yegando rotonde cu velocidad halto a dal e rotonde kentel y lastra bay otro banda di caminda.

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde di Tanki Leendert banda di Acero, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Suzuki Jimny biniendo for di pabao cu velocidad halto pa un of otro motibo a lubida di e rotonde y a bay dal riba e muraya di e rotonde kentel lastra riba caminda bay subi acera na banda di e rotonde. Debi na e impacto e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.