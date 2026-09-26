Reflexion Diasabra 26 September 2026.

Nos ta lanta habri wowo pa observa otro día y pa nos por gosa tur cu por.
Nos ta cuminsa cu nos oracion na Señor pa mustra nos gratitud.
Señor mi no sa kiko tin den mi caminda awe, pero mi ta pone tur cos den bo mannan.
Tata duna mi e forsa y e corahe pa por pasa e dia aki, cu tur su desafío y goso cu por tin.
Proteha mi famia, amistadnan, pa nan ta foi peliger.
Kita foi mi e miedo pa por controla cada momento difícil cu por presenta, pa mi por gosa e dia den Paz, Amor y Felicidad.
Señor hasi mi Fe den bo mas grandi, pami tin confiansa y seguridad den bida.