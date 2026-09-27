Guardacosta a sali pa informacion di cierto movecion straño den bisindario di refineria. [🇦🇼🇳🇱]

Wardacosta di Caribe Hulandes a ricibi un yamada diasabra marduga (26 di september) cu informacion di cierto movecion straño den bisindario di refineria. Na e mes un momento, tawata tin un unidad di Metal Shark patruyando riba lama.

Personal di Centro Maritimo Operacional di Wardacosta a pidi e Metal Shark pa dirigi nan mes den direccion di refineria. Simultaneamente a pidi personal di un di e avionnan di Wardacosta pa asistencia.

E avion tipo Dash-8 a logra di localisa dos persona y a informa miembro nan di Wardacosta riba boto pa asina nan por bai investiga. Na momento cu nan a yega cerca, a logra di detene un di nan i otro a huy. E personanan tawata hortando diferente pipa di koper. A entrega e persona cu a logra detene na personal di KPA cu lo continua cu e caso.

Di parti di Wardacosta nos ke bisa danki na comunidad pa informa nos. Na momento cu tin un emergencia riba lama of algun tipo di movecion straño, djis tuma contacto cu nos via di 913.

De Kustwacht Caribisch Gebied ontving op zaterdag 26 september, in de vroege ochtenduren, een melding over verdachte bewegingen in de omgeving van de raffinaderij op Aruba. Op dat moment was een Metal Shark-eenheid bezig met een patrouille op zee.

Het personeel van het Maritiem Operationeel Centrum van de Kustwacht verzocht de bemanning van de Metal Shark om in de richting van de raffinaderij te varen. Tegelijkertijd werd een van de vliegtuigen van de Kustwacht om assistentie gevraagd.

Het Dash-8-vliegtuig wist twee personen te lokaliseren en gaf de positie door aan de Kustwacht medewerkers aan boord van de boot, zodat zij de situatie verder konden onderzoeken. Toen de bemanning ter plaatse kwam, slaagden zij erin één van de personen aan te houden. De andere persoon is voortvluchtig.

De twee personen waren bezig met het stelen van verschillende koperen leidingen. De aangehouden persoon is overgedragen aan het Korps Politie Aruba (KPA), dat het onderzoek en de verdere afhandeling van de zaak zal voortzetten.

Namens de Kustwacht willen wij de gemeenschap bedanken voor het doorgeven van meldingen. Wanneer u een noodsituatie op zee constateert of verdachte bewegingen opmerkt, neem dan direct contact met ons op via 913.