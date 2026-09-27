 Posted in INCIDENTE

Polis a yuda dama chauffeur cu a bira malo riba caminda

08:58  September 27, 2026  Leave a comment

Diadomingo mainta a drenta informe di cu polis a nota cu un dama chauffeur a bira malo riba caminda di Pos Chikito, mesora a pidi yudansa di un ambulans. na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte cu urgencia pa Centro Medico.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *