Posted in INCIDENTE Polis a yuda dama chauffeur cu a bira malo riba caminda 08:58 September 27, 2026 Leave a comment Diadomingo mainta a drenta informe di cu polis a nota cu un dama chauffeur a bira malo riba caminda di Pos Chikito, mesora a pidi yudansa di un ambulans. na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte cu urgencia pa Centro Medico. Related Articles Accidente cu impacto basta fuerte y cu hende herida y pega den auto na e cruzada di Palm Beach [VIDEO] Polis a detene persona cu a bay busca problema na un adres na Wayaca Chauffeur a bay hunga “Dirty Bingo” y ora ela regresa su auto ela haya e “Dirty News” cu nan a kibra horta den su auto Zeilboot den problema yuda pa Kustwacht Aruba pa e por a refuel pa a sigui nan ruta pa Trinidad y Tobago.