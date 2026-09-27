[VIDEO] Chauffeur di edad a baha caminda drenta den transhi na Sero Alejandro, e pasahero tabata sunu.

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sero Alejandro, mesora a dirigi tanto polis como ambulans y tambe bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un pick-up cu 2 homber di edad bao influencia un di nan na banda sinta sin paña bisti y pega den e auto unda matanan ta stroba pa yega na dje. Na yegada di e ambulans nan a atende primeramete e chauffeur mientras a spera na yegada di bombero pa asina logra saca e ocupante. Na yegada di bombero a logra corta e matanan pa asina logra saca e otro victima cu tabata inconciente. Una bes e victima afo nan a atende y a transporte pa Centro Medico.