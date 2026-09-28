Reflexion Dialuna 28 September 2026.

Otro siman nobo ta habri y nos ta contento y agradecido pa esaki nos bon Dios.
Pesey manera nos habri nos wowonan y observa un bellesa di dia nobo, nos oracion di gratitud ta na su luga y ta sigui tur dia.
Sr Dios, nos kier gradicibo pa e dia nobo aki cu un siman nobo tambe, cu nos ta desea di por use pa logra lo maximo den nos bida, haciendo tur nos deseonan cumpliendo cu bo mandamentonan cu ta pidi di nos.
No tin nada mas bunita ora cada ken por bisa danki na nos Señor pa ta nos guia tur dia.
Señor ta sobre poderoso y mundo
henter sa esey tambe.
Nos mester bira mas conciente y sinja nos hendenan pa bisa danki y pa saluda tur dia.
No ta costa placa, al contrario e ta duna nos un satisfacion enorme pa nos bon educacion y amistad.
Asina nos a lanta, bon educa y cu respet.