[VIDEO] Auto a subi caminda net ora motociclista ta pasando auto na Paradera

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Pacifico Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un motociclista unda e auto Toyota Wish biniendo for di nort a haya un chens pa subi e caminda net ora cu un motociclista tabata pasando y a bay dal riba e Toyota y e motociclista a cay herida su mes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.