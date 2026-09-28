Dialuna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada panort di rotonde Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un pick-up truck DFSK biniendo for di Jucuri a bay bira na man drechi na e crusada net tabata tin un MG biniendo nort for di e rotonde Mahuma y nan a dal den otro. Debi na e kehamento di dolor a pidi pa ambulans atende ambos chauffeur. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos victima na e sitio mes.