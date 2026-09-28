DEACI Workshop Time For Taxes

ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unidad di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y cu colaboracion di Departamento di Impuesto (DIMP), kier invita tur persona cu ta den proceso pa habri un negoshi of cu ya tin un negoshi existente, pa asisti na e workshop di “Time for Taxes”.
E workshop aki lo ta completamente GRATIS y lo tuma lugar diamars, 6 october 2026, di 9:00 am te cu 11:00 am na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, situa den Cas Veneranda na Wilhelminastraat #7, riba e di dos piso.
Algun topiconan cu e representantenan di Departamento di Impuesto (DIMP), lo trece dilanti durante e workshop aki ta lo siguiente:
- Impuesto riba Entrada y Ganashi (Inkomsten y Winstbelasting);
- BBO, BAVP en BAZV
- BO Impuesto portal (Boi)
- Y mucho mas
Registracion ta obligatorio via e siguiente formanan aki bao:
- via e siguiente link: https://www.surveymonkey.com/r/Time4Tax
- via nos Facebook page: Idea-Aruba
- of via e QR-code aki:
Mirando cu tur aña e interes pa e workshop aki ta hopi grandi y nos cupo ta limita, nos kier a pidi bo cooperacion, pa si acaso bo registra y no por atende e workshop aki mas, sea asina bon pa cancela bo cupo prome cu fecha menciona via nos telefon: 521-2440 of 521-2439 of via email j.trim@idea.aw.
Esun cu registra prome ta aden! Danki y Nos ta warda bo!