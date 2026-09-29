Reflexion Diamars 29 September 2026.

Un bon tempo pa nos gradici nos bon Dios pa ta stima nos asina hopi cu E kier proteha nos di tur maldad cu kier rondona nos.
Manera nos habri wowo prome momentonan ta pa dedica na nos bon Dios den oracion.
Sr Dios mi ta bin bo dilanti pa pidi bo protecion.
Proteha mi famia y mi ser querinan cu e sanger poderoso di Hesus.
Manda bo Angelnan pa proteha nos di tur peliger y ataque di enemigo.
Destrui tur plan di maldad cu por tin.
Sea mi refugio y mi fortalesa den kende mi ta confia.
E parti mas bunita cu un ser humano por tin ta e don di por mustra su gratitud na esunnan cu tin aprecio pe.
Dios ta todo poderoso y tin un bunita propósito pa nos tur cu ta sigui un ruta y ta termina riba un caminda cu ta hiba nos na e porta prepara pa nos.