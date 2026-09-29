HOH orguyoso di 37 studiante cla pa eleva conocemento HOH Academy ta ofrece mas oportunidad pa siña y specialisa

Traha na Horacio Oduber Hospital (HOH) no ta significa unicamente contribui na e cuido y calidad di awe, sino tambe enfoca riba bo propio desaroyo profesional pa e cuido di mañan. Desde juni 2026, HOH Academy a start cu un grupo di 37 studiante cu a scohe pa sigui crece den nan carera profesional den cuido. Pa medio di e programa aki HOH ta ofrece na su empleadonan e oportunidad pa profundisa nan conocemento, crece profesionalmente y specialisa nan mes den e tereno cu mas ta interesa nan. E diferente estudionan aki ta wordo organisa y coordina pa HOH Academy, den cooperacion estrecho cu stakeholders local y Hulandes.
Un paso nobo den cuido agudo
Na september 2025 HOH Academy a cuminsa pa prome biaha na Aruba mes cu estudionan pa nurse specialisa den Cuido Intensivo (IC) y Seccion di Emergencia (SEH). Na september di e aña aki a agrega e estudio pa loke ta Basis Acute Zorg (BAZ). E estudio aki tambe ta wordo organisa pa prome biaha pa HOH Academy, den cooperacion cu Universidad di Aruba (UA) y Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). BAZ ta ofrece profesionalnan den cuido un base dentro di cuido agudo y ta forma e punto di salida pa mas specialisacion. Despues di finalisa e estudio di BAZ e profesionalnan por sigui cu diferente estudio di dentro di e cluster agudo.
Espacio pa desaroya bo talento
Banda di e estudionan dentro di e cuido agudo, HOH Academy a cuminsa cu diferente otro trayecto di estudio specialisa manera Neurofisiologia Clinico (KNF) den cooperacion cu LOI, Citologia y Master Physician Assistant (PA) den cooperacion cu HAN, Departamento Central di Sterilisacion (CSA) den cooperacion cu Summa College, nurse di Diabetes den cooperacion cu Antonius Academie y nurse specialisa den Obstetricia, Pediatria, Dialisis y tambe Intervencion Cardiologico (MIC) den cooperacion cu Amstel Academie.
Danki na e colaboracionnan local y internacional e aña aki 37 colega ta haya e oportunidad pa sigui desaroya nan mes y specialisa den diferente tereno dentro di cuido.
Siña, traha y crece na Aruba
Door di ofrece e estudionan specialisa aki na Aruba mes, profesionalnan den cuido por combina nan trabou hunto cu nan estudio y keda conecta cu nan ambiente di trabao na HOH mes y pues no mester bay afo pa eleva nan conocemento y sigui specialisa.
Asina aki HOH Academy ta sigui expande riba un di e pilarnan di HOH cu ta Continuous learning enfocando riba tereno di siña, educacion y desaroyo profesional. Pabien na nos coleganan cu a tuma e paso importante aki. Nos ta orguyoso di boso!