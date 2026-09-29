A.T.A. y Aruba Excellence Foundation ta sigui fortalece excelencia den servicio A firma di cuatro acuerdo garantisando continuacion di e Aruba Certification Program  

Dialuna 28 di september 2026, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Aruba Excellence Foundation (AEF) a firma un acuerdo nobo cu lo fortalece e colaboracion strategico entre ambos organisacionnan pa sostene y amplia iniciativanan educativo enfoca riba calidad di servicio y experiencia di bishitante na Aruba. E acuerdo a wordo firma pa Ronella Croes, CEO di A.T.A., y Monica Bos, presidente di e Hunta di Supervision di AEF. E acuerdo ta provee financiamento pa sostene e desaroyo y ehecucion di Aruba Certification Program (ACP) y otro actividadnan educativo relaciona cu e mision di AEF.

Tocante Aruba Excellence Foundation

Aruba Excellence Foundation ta e entidad independiente encarga cu e maneho y evolucion continuo di Aruba Certification Program for di 2018. E fundacion tin como mision principal pa promove excelencia den servicio y experencia di bishitante pa medio di programanan educativo enfoca riba hospitalidad. E organisacion ta traha hunto cu partnernan den industria turistico, educacion y Gobierno di Aruba pa impulsa calidad y conocemento den nos comunidad.

Tocante Aruba Certification Program

Como parti importante di e acuerdo, un version renoba di Aruba Certification Program lo wordo introduci durante 2026. Aruba Certification Program (ACP) ta un programa educativo crea pa fortalece e conocemento y habilidadnan di profesionalnan den nos sector turistico. E curso ta cubri temanan manera cultura, historia, naturalesa y hospitalidad Rubiano, cu meta pa mehora e experiencia di bishitante. Desde 2011, e programa a contribui di manera importante na promocion di excelencia den servicio na Aruba

E programa di ACP actualisa lo inclui contenido nobo, metodonan di siñamento modernisa y mas oportunidad pa participante sigui entrenamento tanto den persona como digital. Ademas, e renobacion ta enfoca riba e necesidadnan actual di e industria y ta busca pa mantene e relevancia y impacto nacional di e certificacion.

“Nos ta hopi contento di por sigui e colaboracion valioso aki cu Aruba Excellence Foundation,” a declara Ronella Croes, CEO di A.T.A. “Tur cu ta traha den nos sector turistico ta embahadornan di Aruba y pa e motibo ey ta esencial cu nan tin acceso na informacion actualisa y relevante. E programa renoba di Aruba Certification Program lo ekipa nan cu conocemento pa nan por comparti informacion corecto y contribui na un experiencia autentico y memorabel pa nos bishitantenan.”

“Un danki na A.T.A. cu ta sigui brinda sosten na Aruba Excellence Foundation pa inverti den conocemento y excelencia. Cu e renobacion di Aruba Certification Program, nos ta crea mas oportunidad pa profesionalnan sigui desaroya nan mes y fortalece e calidad di servicio cu Aruba ta conoci p’e,” a expresa Monica Bos, presidente di e Hunta di Supervision di AEF.

A traves di e acuerdo aki, A.T.A. y AEF ta reafirma nan compromiso comparti pa inverti den conocemento, servicio, calidad di servicio y desaroyo profesional, reconociendo cu profesionalnan y trahadonan bon prepara ta esencial pa e exito continuo di Aruba como destinacion.