Reflexion Diaranson 30 September 2026.

Awe nos ta hanja nos mei mei di siman hopi agradesido.
Pesey nos kier gradici nos bon Dios tur ora pa e bunita dia aki.
Jena nos curason cu sabiduria, haci nos Fe mas grandi y guia nos den bo berdad.
Juda nos cana den bo Paz, alegria y e berdad tur dia.
Maske cuanto di nos tin biaha kier desvia, cu forsa y apoyo di Hesus tene nos hunto den e caminda cu nos mester ta, pa logra Bo meta pa nos.
Asina nos ta resa awe pa hanja gracia di nos bon Dios cu stima nos tur.
Hasi drechi hanja drechi. Tur nos pueblo cu ta conciente ta convencí cu esaki nos mester logra pa un bida bunita den e cas di Señor.
No ta costa nos nada pa biba segun reglanan di nos Dios. Bandi Dje nos tin tur cos bunita caba den bida cu no mester nada mas.