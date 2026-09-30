Posted in INCIDENTE Guardacosta encuanto e trabaonan den lama di Caribe! 08:27 September 30, 2026 Leave a comment Trabao riba awa tin biaha ta nifica tambe pa wak un tiki riba e entorno caminda con nos por traha. E awa di Caribe ta haci e area di trabao di Guardacosta di Caribe especial. Un bista cu no ta cana fastioso tin biaha. 🌊 Related Articles [VIDEO] Ladron a kibra drenta pa horta y ora a ser descubri ela agredi habitantenan Comision di Retiro ta baha cu vacacion / [VIDEO] Chauffeur burachi a bay dal riba e rapid responder di ambulans, polis a detene Polis mester a bay atende cu paciente problematico cu dolor na oficina di dokter