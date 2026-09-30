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Guardacosta encuanto e trabaonan den lama di Caribe!

08:27  September 30, 2026  Leave a comment

Trabao riba awa tin biaha ta nifica tambe pa wak un tiki riba e entorno caminda con nos por traha. E awa di Caribe ta haci e area di trabao di Guardacosta di Caribe especial. Un bista cu no ta cana fastioso tin biaha. 🌊

 

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