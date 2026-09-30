Nos ta sigui inverti di nos personal; K9 UNIT DI KA CU CURSO INTENSIVO NA MIAMI, FLORIDA Oranjestad, ARUBA: Unidad di K-9 di Cuerpo Policial Aruba a ricibi un invitacion oficial di Police Service

Oranjestad, ARUBA: Unidad di K-9 di Cuerpo Policial Aruba a ricibi un invitacion oficial di Police Service Dog Training na Miami, Florida, nos partner di husticia BOT di KIA tambe a wordo invita. E programa ta consisti di cinco dia intensivo di practica y ta enfoca riba entrenamento riba e capacidad di desplege operacional di e cacho di K-9 (surveillance) y e diferente habilidadnan como hondengeleider. Na final di e entrenamento e participantenan lo ricibi un certificado oficial. Ademas, e entrenamento ta ofrece un oportunidad pa intercambia concocemento cu e otro hondengeleiders di otro paisnan. Nos di Cuerpo Policial Aruba ta keda inverti continuamente den siguridad, profesionalisacion y colaboracion entre diferente instancia tanto local como internacional. Cuerpo Policial Aruba ta desea nos coleganan di Unidad Canino (K-9) como tambe esnan di BOT KIA tur clase di exito pa cu e curso.