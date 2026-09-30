Iberostar Reconoci pa Foro Economico Mundial pa su Modelo di Turismo Responsabel basa riba Ciencia y Innovacion

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Iberostar Wave of Change a wordo reconoci den e prome edicion di “Beyond Tourism Impact Stars”, cu ta distingui seis solucion cu ta lidera pa e sector priva dilanti di algun di e retonan di e industria turistico.
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E reconocemento ta resalta con Iberostar ta posiciona ciencia, dato y innovacion den materia di turismo responsabel den centro di su decisionnan, proyectando solucionnan real tanto den su operacionnan hotelero como den e cuido di e destinonan unda e ta opera.
Eagle Beach – September 30, 2026. – Iberostar Wave of Change, un movemento impulsa pa Iberostar Hotels & Resorts, a wordo reconoci pa Foro Economico Mundial (WEF) den e prome edicion di e premiacion “Beyond Tourism Impact Stars”. E distincion aki ta reconoce e esfuerso di e Grupo pa impulsa e innovacion operativo guia pa rigor cientifico. Al integra e sostenibilidad di un manera transversal den henter e gestion hotelero, Iberostar ta demostra cu turismo responsabel no solamente ta genera un impacto positivo den e destinonan, sino cu e ta un vector clave di eficiencia operativo y resiliencia pa e negoshi.
E compromiso di Iberostar ta wordo articula pa medio di Iberostar Wave of Change, un iniciativa naci na 2017 cu a evoluciona pa integra e preservacion ambiental, e bienestar socioeconomico y e patrimonio cultural den e nucleo di e negoshi. Cu e respaldo di un ekipo interno di mas cu 30 cientifico y specialista, e compania ta traslada e conocemento aki pa accionnan real den su operacion y ta fomenta aliansa estrategico cu administracionnan publico, e sector priva y e comunidadnan local cu ta contribui na fortalece e resiliencia di e destinonan.
“E retonan di e sector ta exigi pa actua cu rigor, apostando riba innovacion y den colaboracion cu partnernan tecnologico y aliansanan den destino. E reconocemento aki ta confirma cu integra sostenibilidad den nos operacion diario ta ofrece ventahanan cu ta bay hopi mas aya di reduci e impacto: e ta genera savings midibel, ta mitiga e riesgonan di negoshi y ta reforsa e experiencia di vakantie di nos clientenan,” ta splica Álvaro Sánchez, Director di Sostenibilidad, Integracion y Impacto di Iberostar Hotels & Resorts.
Na e ceremonia di entrega, cu a tuma luga na Ginebra, a asisti Luis Zamora, Chief People Officer di Grupo Iberostar, y Álvaro Sánchez, Director di Sostenibilidad, Integracion y Impacto di Iberostar Hotels & Resorts. Banda di e premio, e compania a participa den e sesionnan estrategico di e Beyond Tourism Day centra riba e fuerza laboral di futuro, unda cu a atende con inovacion y tecnologia mester ta na servicio di e ekiponan pa capacita talento y mehora empleo, consolidando Iberostar Wave of Change como un modelo cu ta pone e capital humano den centro di e transformacion di e sector.
Beyond Tourism Impact Stars ta un iniciativa impulsa pa Foro Economico Mundial. Su obhetivo ta pa reconoce y resalta solucionnan di e sector priva cu ta atende e retonan grandi di e industria turistico global. Den concreto, a premia seis proyecto cu ta logra combina e exito comercial cu un impacto positivo, fortaleciendo e comunidadnan local, expandiendo oportunidadnan economico, mehorando e resiliencia di e destinonan y protegiendo e planeta pa medio di hermentnan basa riba dato, modelonan di negocio nobo, iniciativanan laboral y desaroyo centra den patrimonio.
Tocante Iberostar Hotels & Resorts
Iberostar Hotels & Resorts ta e division di hotel y e curason di e negocio di Iberostar Group, un multinacional spaño 100% propiedad di famia cu 70 aña di historia den turismo y cu su origen den empresarial remontando na 1877. Su portfolio ta suma mas cu 26.800 camber den mas cu 80 hotel di cuater y cinco strea den 13 pais, cu e compromiso di ofrece un cualidad excepcional, miéntras e ta impulsa un modelo di turismo responsabel. Pa medio di su movimiento Iberostar Wave of Change, catalisador di su estrategia di sostenibilidad, e compania ta avansa rond di siete area integra cu ta abarca e dimensionnan social, di gobernansa y di medio ambiente.
Cu 2.5 miyon di cliente pa aña y un presencia primario na canto di lama, Iberostar ta ofrece cu su marca Iberostar Beachfront Resorts* tres segmento distinto pa cumpli cu e deseonan di tur biahero. Iberostar Waves ta brinda experiencianan yen di diberticion, perfecto pa famia y parehanan cu ta stima e beach. Iberostar Selection ta ofrece estadianan premium, amplio y relahante cu servicio excepcional. Finalmente, JOIA by Iberostar ta un coleccion di resorts di lujo den locacionnan exclusivo, distingui pa un servicio altamente personalisa y refina.
*E portfolio di Iberostar Beachfront Resorts ta exclui su interesnan na Cuba.