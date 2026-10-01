Grupo MELODIA cu un concierto expectacular cu un audencia grandi.

Diasabra anochi a tuma lugar e celebracion di Grupo Melodia den e sala di “New China Club” sold out, presentando den forma di un concierto unico.

Un grupo di “fan-club” cu a para tras di e grupo aki y organisa e concierto, mester bisa cu den un forma hopi profecional y bon coordina a cuminsa exactamente 7or caminda e publico por a disfruta di un repertorio hopi varia pa 2 ora y 40 minuut di musica continuo.

Un bon zonido, riba un buinta escenario decora, un sala completamente jen, tur presente por a sinta comodo disfruta henter anochi di e show, cu bon ambiente y hopi alegria cu na final a termina cu bailamento.

Durante e actividad tambe a precencia e homenahe na Jufr. Maybelline Arends-Croes cu a ricibi un plakaat di parti di Melodia como recuerdo di reconocemiento pa su aporte durante tur e 15 aña di Grupo Melodia. Tambe e la ricibi su bouquette di flor for di un di e integrantenan cu mas aña den e grupo cu ta Kiziah Trimon y alavez un alumno di Maybelline.

Melodia a presenta un repertorio pa por a identifica su mes manera nan semper a enfoca y presenta cancionnan crioyo, cancionnan classico y tambe international cu a sorprende tur hende riba e anochi aki.

Esaki a demostra cu nos mes tin hopi talento riba nos isla cu por hasi cosnan bunita pa comunidad, y mescos talentonan pa organisa y hinka un tremendo show den otro y bon coordina mustrando cu nos tin gruponan hoben cu por sigui traha riba nos tradicionnan.

Nos ta spera cu grupo Melodia por trese mas di e conciertonan aki den e temporada di fin di aña, presentando nan cancionnan pa fin di aña bon solicita den pueblo.

Grupo Melodia alavez kier a gradici su fanclub y tambe tur cu a juda den hasi esaki posibel.

Naturalmente sin un publico no tin show, pesey kier a gradici tur cu a bin hasi e anochi aki disfruta den un bon ambiente.

Nos a compronde cu Melodia tin pendiente pa pronto nan saka un otro tema musical y ta trahando riba un produccion tambe pa fin di aña.

Tambe dia 20 di November nan lo viaha pa algun presentacion na nos hermana isla Corsou y despues regresa pa celebra hunto cu su fanaticonan den tur districto.

Un palabra di pabien na Melodia cu su 15 aña consecutivo deleitando e pueblo y tambe pa un tremendo concierto presenta. Esaki tawata un actividad diferente, cu sigur na Aruba ta hasi falta.