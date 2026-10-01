Reflexion Diahuebs 1 Oktober 2026.

E bunita luna a habri.
Luna di flor y di gracia.
Nos deber ta pa cuminsa na gradici nos bon Dios y pidi Señor pa guia nos den bon caminda y pa nos tin un bunita temporada cu hopi amor, gracia y comprencion.
Si nos tende noticia tur dia, nos por comprende pakiko e pais aki ta jen di problema asina.
Tur dia pelea y discusión den tur ramo.
Tur caminda ta pa falta di placa pa ejecuta projection.
Schoolnan 10 anja sin mantencion.
300 miyon pa drecha tur e careteranan den mal estado y ainda e awacero no a cuminsa cai.
Pelea den seramento di caminda pa tourleaders.
Problema den hubentud tur bruha.
Enseñansa cada día mas dificil.
Bombero ta falta di hopi material.
Polis mescos, ta traha cu loke tin. Mientras tin instrumento hopi moderno awendia cu por juda nan funciona mas efectivo.
Ta placa no tin.
Ya caba ta papia di aumento pa prijs pa handle container di 4000 dollar.
Pero den planning si ta bisa cu ta bai bestel mas klapchi cu nunca.
Kima nos placa, danja nos salud, mata nos fauna y nos salud, criando otro país cu placa cu no tin.