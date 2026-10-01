48 Aña di Servicio Cultural na Aruba 30 september 1976 – 30 september 2026

Oranjestad – “Instituto di Cultura Aruba – Departamento di Cultura Aruba: Cuidado y Wardado di nos Herencia Cultural”

Un bida cultural di 48 aña

Desde su fundacion di dia 30 di september den aña 1978 como Instituto di Cultura Aruba (ICA) te cu su transicion den aña 2008 pa bira Departamento di Cultura Aruba (DCA), e institucion aki a yega 48 aña di servicio cultural continuo. Durante tur aña, su mision a keda cla: proteccion, promocion y educacion di arte y cultura como fundeshi di identidad nacional.

Conforme articulo V. 23 di Constitucion (Staatsregeling), e Gobierno di Aruba tin e deber di crea un structura y plataforma unda cu pueblo tin e oportunidad pa desaroya y haci uzo di facilidad social, educativo y cultural. Esaki ta un di e tareanan primordial di e Gobierno di Aruba y ta un di e derechonan humano cu ta hancra den nos Constitucion.

Gobierno:

Gobierno tin e tarea di percura pa e desaroyo personal di nos poblacion, p’asina e ser humano por aporta na un comunidad sano y activo riba diferente tereno, e.o. educativo y cultural. Pa logra esaki mester crea suficiente posibilidad pa e ser humano por uza, desaroya y optimalisa su conocemento, talento y idea, p’asina tin corelacion cu e necesidad-, oportunidad-, experiencianan cu ta cuadra cu loke comunidad tin mester.

E inicio tabata, manera ta ayera:

Tabata 48 aña pasa cu Sr. Nelson O. Oduber como e prome Diputado di e.o. Cultura, kende a funda y a inaugura nos Instituto di Cultura Aruba hunto cu e prome hefe Sr. Hubert Lio Booi d.f.m. E dia ey a honra y reconoce tambe “Trio Huasteca”. Instituto di Cultura Aruba su fundacion tabata den cuadro tambe di e lucha di Aruba na caminda pa su Status Aparte, unda a inaugura e aña ey, e prome 18 maart 1976, ‘Dia di nos Himno y Bandera’, despues a organisa e prome referendum consultativo den Reino Hulandes riba dia 25 maart 1977, djey tambe nos ortografia etimologico di Papiamento, nos a pasa den Eilandsraad. Y riba dia 30 di september 1978 a inaugura “Instituto di Cultura Aruba “ pa promove, defende nos identidad y e otro trabou nan cultural y nos folklore. Esey tabata y ta e tareanan.

Como Instituto di Cultura Aruba (ICA) a prepara Aruba na su inicio pa drenta den su Status Aparte y duna balor na su herencia cultural y su identidad.

Hopi di nos ta corda e slogan: “Pone e Arubiano na altura di su cultura y siñ’e conoce di otro”. -Hubert Lio Booi-

Periodo di 1978-1980

Prome Hefe di ICA, Sr. Hubert Lio Booi;

Periodo di 1980-1982

Hefe interino di ICA, Sr. August ‘Juchi’ Croes;

Periodo 1982-1995

E di dos Hefe di ICA, Sr Leo Tromp;

Durante e periodo di 1991-1994

Sr.Leo Tromp a keda cu su funcion di Hefe di ICA, aunke e tabata na disposicion di Oficina di Turismo na cas di Aruba den Den Haag y despues na disposicion di despacho di Ministerionan di Educacion y Finansas di 1 di april 1991-31 di octobet 1994. Durante e periodo aki Sr. Tromp a keda como Hefe di ICA. Durante su ausencia Sr. Evelino Fingal a fungi como Hefe Interino encarga cu ICA. Despues cu Sr. Leo Tromp a baha cu pensioen, Sr. Evelino Fingal a keda fungi como Hefe Interino.

Periodo 1991-1994 y 1995-1998

Hefe Interino di ICA a keda Sr. Evelino Fingal;

Periodo di 1998-2001

Team di Maneho pa reorganisacion di ICA;

Periodo 2001-2007

E di tres Hefe di ICA, Sr. Frank Croes;

Periodo di 2007-2009

Prome directora di DCA, Sra. Ruby Eckmeyer

Periodo 2009- 2011

Team di Maneho

Periodo 2012- te awe

Di dos director di DCA, Drs. Sr. Siegfried Dumfries

Rol y mision

Instituto di Cultura Aruba y despues Departamento di Cultura Aruba a yega un rol fundamental den maneho di nos patrimonio cultural. Den calidad di Direccion di Cultura Aruba, su tareanan ta keda central riba:

• Educacion di arte y cultura pa forma un generacion creativo y orguyoso di su raiz y origen.

• Digitalisacion y documentacion di nos herencia cultural, pa garantisa cu futuro generacionnan por haya un acceso mas facil y amplio.

Proyectonan sobresaliente

Varios proyectonan a lanta Aruba su nomber riba e mapa cultural, tanto local como internacional:

Antes tempo di I.C.A. djis pa menciona algun proyectonan:

* E Feria Popular;

* E intercambio cultural escolar cu otro pais;

* E Watapana Festival y despues a bira BonBini Festival;

* Despues a bini cu e seccion di arte dramatico y teatro.

* ICA tabata e instituto gubernamental cu ta encarga cu e conservacion, mantencion, promocion y difusion di e cultura Arubano, den e forma di mas amplio.

For di 2008 y como departamento gubernamental cu e nomber Direccion di Cultura Aruba (DCA) a sigui cu su meta y e maneho di arte y cultura.

Aki nos ta menciona e proyectonan:

• Programanan di educacion artistico y cultural den scolnan, cu a inspira mucha pa descubri y stimula su talento, y tambe kita su miedo di expresa.

• Campañanan di conservacion di tradicion y folklore, preservando baile, musica, cuenta y nos celebracionnan autentico, manera e Dande y San Juan, dera gay.

• Proyectonan pa documenta y digitalisa nos patrimonio tangible y intangible, asina nos historia keda protegi den formato moderno.

• Seyo Nacional di Artesania, un iniciativa di gran balor cu ta duna reconecemento oficial na productonan artesanal di Aruba, preservando su autenticidad y calidad.

* Proyectonan cu tercera:

* Cu Consuladonan, Artistanan, Fundacion Lanta Papiamento, Club Portugues Primavera, Switch Foundation. Instancianan Gubernamental; DEACI su seccionnan Exprodesk y IDEA, Santa Rosa, Special Projects Aruba cu Bario Fest y esnan No-Gubermamental, UNESCO, UNOCA, Feria di Papiamento, Fiesta di Cunucu di Stichting Monumenten Fonds, Centro di Bario Brazil y Fundacion Chico Harms cu Dia di Brazil, e Eleccionnan Cultural, Festival di Canto y Cancion, Parada di Lanterna y Parada Folklorico y mas.

* Proyectonan Investigativo:

Expedicion Rescate (Historia Oral), Expedicion Rescate Naturalesa y Flashlight, Expedicion Rescate pa Mucha;

* Proyecto di Biografia di Artistanan di Musica Arubiano;

* Proyecto Buki Baluarte Cultural, DCA hunto cu Ministerio di Cultura.

Un legado di educacion y identidad

Durante e 48 aña aki, nos pueblo a haya un guia cultural cu ta fortalece nos identidad y resiliencia. Arte y Cultura a bira no solamente un expresion di bunitesa, sino un instrumento di educacion, union y orguyo nacional.

Un bista pa futuro

Na entrada di futuro, Departamento di Cultura Aruba (DCA) ta sigui traha pa amplia nos horizonte: mas inclusion, mas digitalisacion y mas colaboracion internacional. Asina Aruba ta sigui hopi fuerte den su rol cultural y creativo, pone su marca den mundo.

Un di su reto lo ta engrandece industria creativo, hunto cu e sector y artistanan envolvi…

Y ohala nos mira esaki como un siguiente pilar economico, esta e florecimento di nos industria cultural creativo den economia di Aruba… (e ‘Orange Economy’)

Awendia ta sigui ta den desaroyo e parti di industria creativo aki.

Homenahe y felicidad

Na ocasion di e 48 aña di Servicio Cultural, Aruba ta expresa un profundo agradecimento na tur lider, empleado, artista, grupo-, fundacionnan, boluntario y ciudadano, un y tur cu di un of otro forma a forma parti di DCA, den pasado como ICA, como DCA y/of a aporta na realisacion y ehecucion di e tareanan di DCA y hunto a contribui den tur esaki. Sigur tambe na tur cu ta salvaguardia nos herencia cultural, ta conserv’e, cuid’e y promove nos cultura Arubano. Nan esfuerso a crea un fundeshi solido riba cual nos cultura por sigui florece.

Pabien na Servicio Cultural Arubano

Pabien Aruba

Pabien DCA

Feliz 48 Aniversario di Servicio Cultural Aruba –

Arte y Cultura: Nos Raiz, Nos Futuro.

30 september 2026

Stanley Dabian

Veterano Specialista di Cultura

Sthanlux