1 DI OCTOBER DIA INTERNACIONAL DI E ADULTO MAYOR “E añanan ta pasa, pero e sabiduria di bida ta keda.”

1 di October ta un dia internacional dedica na e adulto mayor: un oportunidad pa nos para un momento y reflexiona riba e balor, e dignidad, e experiencia y e contribucion di hende cu a pasa hopi aña y tin experiencia den e bida.
Ser adulto mayor no ta solamente un asunto di edad. Ta un etapa di bida cu ta carga experiencia, memoria, historia, conocemento, enseñansa, alegria, perdida, triunfo, desafio, y hopi biaha, un sabiduria cu no por siña solamente den un, dos tres.
Cada adulto mayor ta un gran parti di memoria humana.
Nan a mira mundo cambia. Nan a biba den un tempo cu tecnologia tabata completamente diferente, cu comunicacion tabata mas lento y cu relacionnan humano tabata depende mas di presencia, palabra y contacto personal.
Nan ta parti di nos historia.
E balor di experiencia
Awendia, un sociedad por ta tan concentra riba hubentud, velocidad, tecnologia, productividad y aparencia, cu nos por lubida un verdad fundamental:
Un sociedad sin memoria por perde su rumbo.
E adulto mayor por ofrece perspectiva. E por conta con tabata antes, con a supera dificultadnan y con cierto decisionnan a cambia e rumbo di famia, comunidad y pais.
Pero nos no mester mira e adulto mayor solamente como un persona cu tin algo di siña.
Nos mester mira nan como ser humano cu tin derecho na dignidad, respet, participacion, afecto, autonomia y calidad di bida.
E adulto mayor no ta “un carga”
E manera cu nos trata nos adulto mayor ta bisa hopi tocante e nivel di humanidad di nos sociedad.
Cuida un persona mayor no ta solamente duna alimento, medicina of asistencia fisico.
Ta tambe:
* scucha;
* combersa;
* respeta;
* inclui;
* reconoce;
* bishita;
* proteha;
* duna espacio pa participa;
* y permiti cu e persona sigui sinti cu e bida di dje tin significado y balor.
E adulto mayor tin necesidadnan fisico, pero tambe tin necesidad emocional, social, intelectual y spiritual.
E hende mester sinti cu e ta importante.
Generacionnan mester conecta
Un di e gran rikesanan di un sociedad ta e conexion entre generacionnan.
Hoben por trece energia, innovacion, tecnologia y ideanan nobo.
Adulto mayor por trece experiencia, memoria, perspectiva y sabiduria.
Ora dos generacionnan ta dispuesto pa scucha y siña di otro, e sociedad por crece y tin su ekilibrio.
•No ta un competencia entre hubentud y edad.
•Ta un colaboracion entre experiencia y futuro.
•Un mensahe pa famia
Nos por haci algo simpel awe.
•Yama un adulto mayor.
•Bishita un adulto mayor.
•Puntr’e con e ta.
•Sinta banda di dje.
•Pidi’e pa conta bo un historia di su hubentud.
•Scucha e historia di su bida.
Kisas bo ta descubri cu den e memoria di un persona mayor tin parti di bo propio historia cu bo nunca a conoce.
Un mensahe pa Aruba y pa mundo
•Nos mester construi comunidadnan unda e adulto mayor no ta sinti exclui.
•Unda nan por participa.
•Unda nan experiencia ta wordo reconoce.
•Unda nan tin acceso na cuido digno.
•Unda tecnologia ta sirbi nan y no exclui nan.
•Unda famia, gobierno, sector priva, organisacionnan social y comunidad ta traha hunto pa promove un biehes digno y activo.
E reto no ta solamente agrega añanan na bida.
E reto ta agrega bida na e añanan.
Mensahe Internacional
Riba e Dia Internacional di e Adulto Mayor, nos ta invita humanidad pa cambia e manera cu nos ta mira edad.
•No mira e añanan solamente como un number.
•Mira e historia tras di e number.
•Mira e persona.
•Mira e experiencia.
•Mira e dignidad.
•Mira e sabiduria.
E generacion mayor a contribui na e mundo cu nos ta heredando awe. Awor ta nos turno pa contribui na un mundo unda nan por sigui biba cu respet, siguridad, amor, autonomia y proposito.
Un sociedad cu honra su adulto mayor ta honra su propio pasado, fortalece su presente y prepara su futuro.
Recomendacion:
Nos por cuminsa den nos propio circulo:
Scucha un adulto mayor.
Bishita un adulto mayor.
Inclui un adulto mayor.
Proteha un adulto mayor.
Respeta un adulto mayor.
Y, mas importante, reconoce su humanidad.
Pasobra algun dia, si nos tin e bendicion di yega na un edad avansa, nos tambe lo desea cu e sociedad mira nos no como un edad, sino como un ser humano cu un historia, un dignidad y un proposito.
Mensahe final
E hubentud ta e futuro,
e adulto ta e presente,
pero e adulto mayor ta un parti esencial di e memoria cu ta conecta nos pasado cu nos futuro.
Nos no ta perde nos edad.
Nos ta acumula experiencia.
Nos no ta perde nos balor.
Nos balor ta cambia di forma.
Honra e adulto mayor.
Scucha nan historia.
Reconoce nan contribucion.
Y construi un mundo unda cada etapa di bida merece respet y dignidad.
1 di October — Dia Internacional di e Adulto Mayor
“Un bida largo ta mas cu hopi aña: ta hopi experiencia, hopi historia y hopi oportunidad pa comparti sabiduria cu e generacion cu ta bin despues.”
1 october 2026
Sthanlux
Stanley Dabian
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