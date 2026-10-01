Nos ta keda concientisa! BUSCA BO AMIGO RESPONSABEL: CAMPAñA NACIONAL CONTRA MANEHA BOU INFLUENCIA DI ALCOHOL

Oranjestad, ARUBA: Nos mensahe ta simpel “BUSCA BO AMIGO RESPONSABEL”. Cuerpo Policial Aruba
un biaha mas ta keda pone atencion riba e tematica di maneha bou influencia di alcohol y su consecuencianan.
Un biaha mas nos campaña Nacional contra di esaki ta bay inicia pa asina pone enfasis un biaha mas riba e tema
aki.
Den palabra cortico busca bo #BAR! Un chauffeur responsabel cu NO a consumi bebida alcohol of otro
substancia. Bo amigo responsabel cu por maneha un vehiculo di motor pa asina tur hende por yega nan
destinacion sigur!
Cuerpo Policial Aruba ta keda pone enfados, cu nos controlnan ta sigui. Maneha bou influencia tin su
consecuencia cu abo kisas no lo yega cas nunca mas of un persona inocente no lo yega su cas of por lag’e den
un situacion critico pa bida!
Pesey e ta keda un responsabilidad serio di cada un cuidadano pa preveni y pone atencion na esaki. Fin di aña ta
den porta un biaha mas y nos controlnan lo bira mas pisa di lo cual nan ta caba! Pesey nos ta pidi nos
comunidad ban sea responsabel pa cu nos actonan!