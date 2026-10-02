Sospechoso atrobe sin abogado: Caso accidente mortal Renaissance posponi [🇦🇼🇳🇱]

Awe tabata planea e tratamento di e caso penal contra e sospechoso C.C.F.P., kende ta wordo persigui

pa homicidio y intento di homicidio relaciona cu un accidente di trafico riba 4 di januari 2026. E

sospechoso ta wordo acusa di a ocasiona un dalmento riba brug di Renaissance, den cual dos persona a

perde nan bida.

Esaki ta e di cuater biaha cu e caso ta yega dilanti hues, pero atrobe e no por a sigui. E sospechoso a

presenta awe cu su abogado, un abogado penal experiencia desde Corsou, kende a wordo designa riba

ordo di Corte. Sinembargo, den Corte e sospechoso a laga sa cu e no kier asistencia di e abogado aki y di

e manera ey, el a keda atrobe sin representacion legal.

Verdachte opnieuw zonder bijstand:

Behandeling dodelijk ongeval Renaissance vertraagd

Vandaag zou de inhoudelijke behandeling plaatsvinden in de strafzaak tegen de verdachte C.C.F.P., die

wordt vervolgd voor doodslag en poging doodslag naar aanleiding van een verkeersongeval op 4 januari

2026. Zij wordt ervan beschuldigd op de Renaissance‑brug een aanrijding te hebben veroorzaakt waarbij

twee personen om het leven zijn gekomen.

Het is de vierde keer dat de zaak voor de rechter staat, maar opnieuw kon de behandeling niet

doorgaan. De verdachte verscheen vandaag met een advocaat, een ervaren strafpleiter uit Curaçao, die

op last van de rechtbank is toegevoegd. In de rechtszaal heeft de verdachte echter laten weten af te zien

van de bijstand van de advocaat, waardoor zij opnieuw zonder rechtsbijstand is komen te staan.

De rechter heeft de inhoudelijke behandeling opnieuw ingepland op 4 november om 13.30 uur.

De verdachte blijft in voorlopige hechtenis.