Cuerpo Policial Ta Informa ADULTONAN MAYOR POR TA TRANKIL: 5 SOSPECHOSO DETENI PA RECHERCHE SAN NICOLAS TOCANTE DIFERENTE ASALTONAN COMETI

E team di recherche di San Nicolas a traha incansablemente pa e diferente casonan di robo riba adulto mayornan na San Nicolas.
E sospechosonan tabata pusha e adulto mayornan den un forma pisa cu e adulto mayor ta cay of ta keda indefenso. Despues e sospechosonan menor di edad ta horta nan pertenencianan.
Den un forma relampago, bon coordina cu conocimento den e materia di investigacion, Recherche di San Nicolas conhuntamente cu Cuerpo Policial Aruba por informa nos adultonan mayornan cu a logra detene te cu awor 4 sospechoso relaciona cu e caso aki.
Lamentabelmente nos por menciona cu ta trata di 3 menora di edad y un adulto cu a comete asaltonan contra nos adulto mayornan.
Ta trata di e sospechosonan di inicialnan;
T.J. G. B. naci na Aruba di 15 aña di edad.
J. D.J. T. naci na Aruba di 16 aña di edad.
E.J.E.K. naci na Aruba di 16 aña di edad.
G.V.F.naci na Aruba di 31 aña di edad.
Recherche di San Nicolas no a para keto y den mesun rosea a detene e sospechoso K.J.A.S. naci na Aruba di 40 aña di edad pero esaki ta relaciona cu casonan di ladronicia riba diferente casnan na unda mayoria ta adulto mayor ta residencia.
No ta descarta cu den e dianan nos dilanti recherche lo haci mas detencion pa cu e caso menciona.
Cuerpo Policial Aruba ta keda haci un apelacion na persona cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda 100% anonimo