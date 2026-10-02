Preparacion pa Autentico Aruba Culinary Festival 2026 lo inicia den centro di Oranjestad  

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta informa tur residente, doño di negoshi, cliente y persona cu ta haci compras den centro di Oranjestad tocante e preparacionnan pa Autentico Aruba Culinary Festival 2026. E festival lo tuma luga diasabra 10 y diadomingo 11 di october 2026 den y rond di Wilhelminastraat incluyendo Zuidstraat, Nieuwstraat, Columbusstraat, Ooststraat, Oude Schoolstraat, Dwarsstraat, Irenestraat y Caya G. F. Betico Croes. Durante ambos anochi, di 6:00 PM pa 11:00 PM, publico por disfruta di un variedad di stand di cuminda y bebida, delicadesa culinario di Aruba y entretenimento local.
Kico por spera durante e preparacion?
Preparacion di e sitio lo cuminsa diabierna 2 di october, di 9:00 AM pa 7:00 PM, na Plaza Niki Habibe, Plaza Sabor y Plaza Commercio. Di diadomingo 4 te diabierna 9 di october, construccion y set up lo continua entre 9:00 AM y 7:00 PM den diferente parti di e area. Residentenan y negoshinan por spera sound check cu ta programa pa diasabra 10 y diadomingo 11 di october, di 9:00 AM pa 2:00 PM.
Durante e periodo di preparacion, residente, negoshinan y bishitante di e area lo por nota presencia di ekipo tecnico, vehiculo/vans cu ekipahe, montamento di standnan, structuranan temporal, ekipo di iluminacion y zonido, y movecion adicional di personal di produccion. E trabounan lo wordo realisa gradualmente den diferente punto di e centro di ciudad como preparacion pa e festival.
A.T.A. ta haci tur esfuerso pa minimisa inconveniencia y mantene acceso na negoshinan y residencia durante e proceso di construccion.
Impacto riba trafico y parkeo
A.T.A. ta pidi publico pa tene cuenta cu durante e siman di preparacion por tin limitacion temporal di parkeo, desviacion di trafico y ahustacion di acceso den e area, como resultado di e actividadnan logistico y tecnico relaciona cu e festival. Pa facilita set-up y operacion sigur di e festival, ta pidi tur automobilista pa no parkeer riba e ruta di e evento, cuminsando diabierna 9 di october pa 6:00 PM. E medida aki ta inclui Wilhelminastraat, Columbusstraat y parti di Ooststraat y Nieuwstraat.
Diabierna 9 di october, camindanan lo sera pa vehiculo di 6:00 PM pa 12:00 AM, pero lo permanece habri pa peaton. Durante e fin di siman di 10 y 11 di october, acceso pa vehiculo y peaton lo wordo limita na diferente momento, cu excepcion necesario pa residentenan y clientenan di negoshinan local. Personanan cu ta planea pa haci compras of bishita e centro e fin di siman di 10 y 11 di october ta wordo conseha pa sali cu suficiente tempo, sigui señalnan di trafico y uza parkeerplaats alternativo.
Kico por spera durante e desmantelacion?
Despues di conclui e festival, e desmantelacion di standnan, structuranan temporal y otro infrastructura relaciona cu e evento lo tuma lugar di dialuna 12 te diaranson 14 di october, diariamente di 9:00 a.m. te 5:00 p.m. Durante e orario aki, residente, negoshinan y bishitantenan por nota presencia di ekipo tecnico y actividad logistico den e area mientras e sitio ta wordo restitui gradualmente na su estado regular. Riba dialuna 12 di october, e camindanan lo permanece cera pa vehiculonan y habri pa peaton di 12:00 a.m. te 5:00 a.m.; despues di e ora ey e camindanan lo bolbe habri pa trafico normal mientras e trabounan di desmantelacion ta continua.
Aruba Tourism Authority y ekipo di Autentico ta gradici tur residente, doño di negoshi, empleado, cliente y bishitante pa nan comprension y cooperacion mientras e centro di Oranjestad ta prepara pa un celebracion inolvidabel di gastronomia local.