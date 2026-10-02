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Meritza van der Biezen a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

13:51  October 2, 2026  Leave a comment

ORANJESTAD – Dia 30 di September 2026, Meritza van der Biezen a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.

 

Meritza van der Biezen a defende su tesis titula:

HOUSING AFFORDABILITY: POLICY AND REGULATORY RESPONSES FOR NON-RESIDENT PROPERTY INVESTMENT IN SHORT-TERM VACATION RENTALS

 

Meritza van der Biezen a investiga regulacion pa inversionistanan no-residente den mercado di short-term vacation rentals(STVR) y nan impacto riba mercado di vivienda residencial na Aruba.

 

E commision di graduacion tawata consisti di:

  • Niels Wiskerke, MA
  • Ahmet Talan, MsC
  • Nilo Swaen, Bac

 

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Meritza van der Biezen como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

 

 

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