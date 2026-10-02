Meritza van der Biezen a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 30 di September 2026, Meritza van der Biezen a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.
Meritza van der Biezen a defende su tesis titula:
HOUSING AFFORDABILITY: POLICY AND REGULATORY RESPONSES FOR NON-RESIDENT PROPERTY INVESTMENT IN SHORT-TERM VACATION RENTALS
Meritza van der Biezen a investiga regulacion pa inversionistanan no-residente den mercado di short-term vacation rentals(STVR) y nan impacto riba mercado di vivienda residencial na Aruba.
E commision di graduacion tawata consisti di:
- Niels Wiskerke, MA
- Ahmet Talan, MsC
- Nilo Swaen, Bac
Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Meritza van der Biezen como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.