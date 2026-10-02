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Michelove Jean-Louis a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

14:12  October 2, 2026  Leave a comment

ORANJESTAD – Dia 29 di september 2026, Michelove a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.

 

Michelove a defende su tesis titula:

The Role of WAW Mobiel in Strengthening Social Capital Within Targeted Neighborhoods in Aruba

 

Michelove a investiga te na ki grado e proyecto WAW Mobiel ta contribui di manera sostenibel na capital social den e barionan selecciona na Aruba. .

 

E comision di graduacion tawata consisti di:

  • Valerie Maduro MA
  • Mieke de Droog PhD
  • Gianni Bermudez MSc di CEDE ARUBA.

 

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Michelove como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

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