Wardakosta ta yuda boto den emergensia den serkania di Sta. Cruz [🇦🇼🇳🇱]

Diahuebs último e Sentro di Operashonnan Marítimo (MOC) di Wardakosta a risibí un
yamada di un persona ku a mira un señal di ‘flare‘ (vürwèrk kòrá) riba laman den
besindario di Sta. Cruz. Abase di e yamada akí MOC a dirigí e avion di Wardakosta
pa e lokalidat di e ‘flare‘ pa por evaluá e situashon.
Na yegada na e area e tripulashon di e avion a mira un boto ku un hòmber abordo ta
zuai pa yudansa. Despues ku e boto aki a keda detektá, MOC a manda un Metal
Shark na e sitio pa duna asistensia. E Metal Shark a tou e boto ku e hòmber lokal na
bordo hiba seif na direkshon di e bahia di Sta. Cruz.
Den e situashon di emergensia aki e ‘flare’ na bordo a resultá esensial. E hòmber a
sa di usa esaki pa hala atenshon di personanan na tera pa laga sa ku e tabata den
un situashon di emergensia. Den un situashon di emergensia un ‘flare’ por ta un dje
ekiponan importante pa hala atenshon di hende òf otro botonan den besindario ora
ku otro medionan di komunikashon no ta disponibel na e momentu ei na bordo.
Wardakosta ta konsehá tur doño di boto pa mantené nan boto regularmente. Sòru pa
bo tin sufisiente ekipo di seguridat i reskate na bordo manera: salbabida, ‘flare’,
flashlight, kit di promé asistensia, sufisiente awa, aparato di paga kandela, radio VHF
i un telefon selular kargá. Evita ku bo boto ta daña na kaminda i kubo tin un situashon
peligroso riba laman ku bo boto i bo pasaheronan. Den kaso ku bo mester di
yudansa, bo por tuma kontakto ku Wardakosta riba kanal VHF 16, yama e number di
emergensia 913, òf manda un mensahe via Whatsapp na 005999 510 0913.
Wardakosta ta deseá bo un biahe plasentero i sigur.
De Kustwacht assisteert vaartuig in nood nabij Sta. Cruz
Het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht Caribisch Gebied ontving
donderdagavond een melding van een waargenomen noodsignaal (flare) in de omgeving
van Sta. Cruz, Curaçao. Het MOC stuurde het kustwachtvliegtuig naar de locatie om
poolshoogte te nemen.
Bij aankomst zag de bemanning een vaartuig met aan boord een man die om hulp
zwaaide. Nadat het vaartuig gedetecteerd was, stuurde het MOC een Metal Shark naar de
locatie om assistentie te verlenen. De Metal Shark nam het vaartuig met de lokale man
veilig op sleeptouw en bracht hen richting Sta. Cruz.
In deze noodsituatie bleek het hebben van een flare aan boord essentieel. De man kon
hiermee de aandacht van personen aan land trekken en kenbaar maken dat hij in nood
verkeerde. Een flare kan in een noodsituatie een belangrijk middel zijn om de aandacht
van personen, hulpdiensten of andere vaartuigen in de buurt te trekken wanneer andere
communicatiemiddelen op dat moment niet beschikbaar zijn.
De Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg
dat u genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord heeft zoals: zwemvesten, flare,
zaklantaarn, EHBO kit, genoeg water, brandblusser, VHF radio en opgeladen mobiele
telefoon. Voorkom pech onderweg en een gevaarlijke situatie op zee met uw boot. In het
geval u hulp nodig heeft kunt u met de Kustwacht contact opnemen via het VHF kanaal
16, bellen op het noodnummer 913 of appen via het whatsapp nummer 005999 510 0913.
De Kustwacht wenst u een fijne en veilige reis.