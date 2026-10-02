Wardakosta ta yuda boto den emergensia den serkania di Sta. Cruz [🇦🇼🇳🇱]

Diahuebs último e Sentro di Operashonnan Marítimo (MOC) di Wardakosta a risibí un

yamada di un persona ku a mira un señal di ‘flare‘ (vürwèrk kòrá) riba laman den

besindario di Sta. Cruz. Abase di e yamada akí MOC a dirigí e avion di Wardakosta

pa e lokalidat di e ‘flare‘ pa por evaluá e situashon.

Na yegada na e area e tripulashon di e avion a mira un boto ku un hòmber abordo ta

zuai pa yudansa. Despues ku e boto aki a keda detektá, MOC a manda un Metal

Shark na e sitio pa duna asistensia. E Metal Shark a tou e boto ku e hòmber lokal na

bordo hiba seif na direkshon di e bahia di Sta. Cruz.

Den e situashon di emergensia aki e ‘flare’ na bordo a resultá esensial. E hòmber a

sa di usa esaki pa hala atenshon di personanan na tera pa laga sa ku e tabata den

un situashon di emergensia. Den un situashon di emergensia un ‘flare’ por ta un dje

ekiponan importante pa hala atenshon di hende òf otro botonan den besindario ora

ku otro medionan di komunikashon no ta disponibel na e momentu ei na bordo.

Wardakosta ta konsehá tur doño di boto pa mantené nan boto regularmente. Sòru pa

bo tin sufisiente ekipo di seguridat i reskate na bordo manera: salbabida, ‘flare’,

flashlight, kit di promé asistensia, sufisiente awa, aparato di paga kandela, radio VHF

i un telefon selular kargá. Evita ku bo boto ta daña na kaminda i kubo tin un situashon

peligroso riba laman ku bo boto i bo pasaheronan. Den kaso ku bo mester di

yudansa, bo por tuma kontakto ku Wardakosta riba kanal VHF 16, yama e number di

emergensia 913, òf manda un mensahe via Whatsapp na 005999 510 0913.

Wardakosta ta deseá bo un biahe plasentero i sigur.

De Kustwacht assisteert vaartuig in nood nabij Sta. Cruz

Het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht Caribisch Gebied ontving

donderdagavond een melding van een waargenomen noodsignaal (flare) in de omgeving

van Sta. Cruz, Curaçao. Het MOC stuurde het kustwachtvliegtuig naar de locatie om

poolshoogte te nemen.

Bij aankomst zag de bemanning een vaartuig met aan boord een man die om hulp

zwaaide. Nadat het vaartuig gedetecteerd was, stuurde het MOC een Metal Shark naar de

locatie om assistentie te verlenen. De Metal Shark nam het vaartuig met de lokale man

veilig op sleeptouw en bracht hen richting Sta. Cruz.

In deze noodsituatie bleek het hebben van een flare aan boord essentieel. De man kon

hiermee de aandacht van personen aan land trekken en kenbaar maken dat hij in nood

verkeerde. Een flare kan in een noodsituatie een belangrijk middel zijn om de aandacht

van personen, hulpdiensten of andere vaartuigen in de buurt te trekken wanneer andere

communicatiemiddelen op dat moment niet beschikbaar zijn.

De Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg

dat u genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord heeft zoals: zwemvesten, flare,

zaklantaarn, EHBO kit, genoeg water, brandblusser, VHF radio en opgeladen mobiele

telefoon. Voorkom pech onderweg en een gevaarlijke situatie op zee met uw boot. In het

geval u hulp nodig heeft kunt u met de Kustwacht contact opnemen via het VHF kanaal

16, bellen op het noodnummer 913 of appen via het whatsapp nummer 005999 510 0913.

De Kustwacht wenst u een fijne en veilige reis.