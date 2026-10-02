Aruba Bank orguyoso di sostene Primero Yo 2026: “El negocio empieza contigo” [🇦🇼🇪🇸]

Oranjestad – 02 di oktober 2026 – Aruba Bank ta orguyoso di forma parti pa prome biaha como patrocinador di Primero Yo 2026, un iniciativa di Piso Tres cu ta brinda un espacio na Spaño pa hende den nos comunidad siña, conecta, comparti experiencia y crece, tanto personal como profesionalmente.

E tema di e segunda edicion aki, “El negocio empieza contigo”, ta refleha un conviccion importante: tras di cada negoshi, cada proyecto y cada gran idea tin un persona cu vision, determinacion y deseo pa sigui crece.

Crecimiento ta cuminsa cu hende: cu nan mentalidad, nan disposicion pa siña y nan compromiso pa sigui avansa. Primero Yo 2026 ta crea un espacio pa comparti conocemento y experiencia, crea conexionnan y inspira otro, mientras ta enfoca riba temanan manera liderazgo, servicio, benta y crecimiento continuo.

“Na Aruba Bank nos ta kere cu crecimiento ta cuminsa cu hende: cu nan mentalidad, nan deseo pa siña y nan compromiso pa sigui avansa,” a comparti Ramon Mas, Head of Corporate & Platinum Banking na Aruba Bank. “Pesey nos ta orguyoso di sostene iniciativanan manera Primero Yo, cu ta crea oportunidad pa hende siña, conecta y crece.”

E colaboracion aki ta refleha tambe e balornan cu ta guia Aruba Bank: We Care, We Build, We Deliver y We Collaborate. We Care, pasobra hende, nan historia y nan aspiracionnan ta importante pa nos. We Build, pasobra nos ta kere den construi relacion y oportunidadnan pa largo plaso. We Deliver, pasobra cumpli cu nos compromiso ta esencial pa crea confiansa. Y We Collaborate, pasobra nos ta kere cu e miho resultadonan ta nace ora nos comparti idea, conocemento y experiencia y traha hunto.

Cu su sosten na Primero Yo 2026, Aruba Bank ta reafirma su compromiso pa sigui contribui na oportunidadnan cu ta fortalece hende, negoshinan y comunidad.

Aruba Bank ta orguyoso di por aporta na Piso Tres y tur participante di Primero Yo 2026 pa siña, conecta y crece.

Pasobra al final, e negoshi ta cuminsa cu bo.



Aruba Bank se enorgullece de apoyar Primero Yo 2026: “El negocio empieza contigo”

Oranjestad – 02 di oktober 2026 – Aruba Bank se enorgullece de participar por primera vez como patrocinador de Primero Yo 2026, una iniciativa de Piso Tres que brinda un espacio en español para que las personas de nuestra comunidad aprendan, conecten, compartan experiencias y crezcan, tanto a nivel personal como profesional.

El tema de esta segunda edición, “El negocio empieza contigo,” refleja una convicción importante: detrás de cada negocio, cada proyecto y cada gran idea, hay una persona con visión, determinación y deseos de seguir creciendo.

El crecimiento comienza con las personas: con su mentalidad, su disposición para aprender y su compromiso de seguir avanzando. Primero Yo 2026 crea un espacio para compartir conocimientos y experiencias, generar conexiones e inspirar a otros, mientras se enfoca en temas como liderazgo, servicio, ventas y crecimiento continuo.

“En Aruba Bank creemos que el crecimiento comienza con las personas: con su mentalidad, su deseo de aprender y su compromiso de seguir avanzando”, compartió Ramon Mas, Head of Corporate & Platinum Banking de Aruba Bank. “Por eso nos enorgullece apoyar iniciativas como Primero Yo, que crean oportunidades para que las personas aprendan, conecten y crezcan.”

Esta colaboración también refleja los valores que guían a Aruba Bank: We Care, We Build, We Deliver y We Collaborate. We Care, porque las personas, sus historias y sus aspiraciones son importantes para nosotros. We Build, porque creemos en construir relaciones y oportunidades a largo plazo. We Deliver, porque cumplir nuestros compromisos es esencial para generar confianza. Y We Collaborate, porque creemos que los mejores resultados surgen cuando compartimos ideas, conocimientos y experiencias y trabajamos juntos.

Con su apoyo a Primero Yo 2026, Aruba Bank reafirma su compromiso de seguir contribuyendo a oportunidades que fortalezcan a las personas, los negocios y la comunidad.

Aruba Bank se enorgullece de contribuir con Piso Tres y con todos los participantes de Primero Yo 2026 para aprender, conectar y crecer.

Porque, al final, el negocio empieza contigo.