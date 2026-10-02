Aplica pa Beca pa un stage na Washington D.C.

ORANJESTAD – Na 2027 tin un biaha mas e oportunidad pa studiantenan cu nacionalidad Hulandes haya un scholarship pa biaha pa Washington D.C pa dos luna na juni y juli 2027 pa asina forma parti na e programa di “The Fund for American Studies (TFAS)”. Studiantenan cu ta interesa mester aplica prome cu 8 oktober.
E programa ta encera dos luna di stage na e capital politico di Merca, cursonan na George Mason University, bishitanan na instancianan di gobierno federal y embahadanan, y diferente actividad na unda ta topa personanan influyente na Washington D.C.
E scholarship pa e progama aki ta habri tambe pa studiantenan cu ta bini di Aruba y ta studiando sea na Aruba, Hulanda of cualkier otro universidad. The Netherlands-America Foundation (NAF) ta haci esaki posibel como e tin como meta pa promove intercambio entre Reino Hulandes y Merca.
Desde cu Minister Plenipotenciario, Sra.Zulema Dabian-Erasmus a cuminsa den su posicion na Washington D.C, su persona a cuminsa cultiva un relacion estrecho cu TFAS y NAF pa asina di un banda promove e programa aki na studiantenan di Aruba y di otro banda conecta e business community di Aruba cu NAF. Embassy Suites, Renaissance Windcreek Aruba Resort y Artisa ta organisacionnan cu a patrosina eventonan di NAF na Merca.
Studiantenan Arubiano cu a ya caba a participa na e programa na Washington D.C. ta Evanee Giel di Universiteit Leiden na 2025 y Jurstin Paesch di Universidad di Aruba na 2026. E studiantenan aki a haya oportunidad pa amplia nan contactonan na Washington D.C. y a keda cu un experiencia unico.
Minister Plenipotenciario na Merca ta stimula studiantenan pa aplica pa e scholarship aki no mas laat cu 8 Oktober. Esaki ta pa studiantenan den cualkier estudio di Bachelor of Master cu tin interes durante juni y juli 2027 conoce un ciudad nobo, conoce hendenan nobo, siña un area nobo y mehora bo CV door di un stage corto di dos luna cu TFAS ta yuda e studiante scoge.
E link pa aplica ta: www.netherlands.connect.dcinternships.org. Pa cualkier pregunta conecta libremente cu Minister Plenipotenciario, Zulema Dabian-Erasmus riba e plataforma social di LinkedIn.