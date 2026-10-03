Cuerpo Policial Ta Informa UNIT NARCOTICA: CARGACION DI DROGA, 6 DETENCION, MUNICACION Y ARMA DI CANDELA PISA CONFISCA DURANTE RAZZIA

Diabierna 2 di Oktober 2026, Unit Narcotica hunto cu team di Aresto a tene dos entrada hudicial na un cas na Seroe Patrishi tambe na Tanki Leendert, despues di a conduci un investigacion profundo a logra dal baho mundo duro un biaha mas!

Durante e accion aki Unit Narcotica a detene un total di 6 persona.

Ta trata di e hende hombernan di inicialnan: S.I.W.S naci na Aruba di 25 aña, R.J.V.B naci na Aruba di 56 aña, R.J.E.B naci na Aruba di 27 aña.

Tambe a detene hende muhenan di inicialnan: B.F.S naci na Aruba di 47 aña, T.S.S naci na Aruba di 29 aña y A.A.T di 68 aña.

Durante e redada a canta bingo despues cu confisca un cargacion grandi di droga entre otro; hasj, marihuana y cocaina).

Alabez a confisca un peña di bala, municion y un arma pisa di rifle durante e entrada hudicial.

E accion a consisti di diferente departamento di KPA manera: K-9, Flex Team y BFTO.

Unit Narcotica ta traha incasablemente y haci investigacion pa combati loke ta benta di droga y mucho mas pa haci un Aruba mas sigur!

Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na persona cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda 100% anonimo

Nos no lo stop, nos lo sigui combati criminalidad pa un Aruba mas sigur, nos comunidad por sigui conta cu esey!