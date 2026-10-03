 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] PUEBLO TA REPORTA: LADRONICIA DEN NOORD E LADRON TA CONOSI!

16:42  October 3, 2026  Leave a comment

Den oranan di atardi area noord e guy aki a drenta mi cura horta mi blower. Boso paga tino cu ne. E jama ranzino. Mi jui a tope den caminda ta bai cu e blower.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *