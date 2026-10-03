Posted in INCIDENTE [VIDEO] PUEBLO TA REPORTA: LADRONICIA DEN NOORD E LADRON TA CONOSI! 16:42 October 3, 2026 Leave a comment Den oranan di atardi area noord e guy aki a drenta mi cura horta mi blower. Boso paga tino cu ne. E jama ranzino. Mi jui a tope den caminda ta bai cu e blower. Related Articles Polis a bay Spoedeisende Hulp na hospital pa un pelea Problema cu bisiña ta yuda bisiña, pero no ta cumpli cu pago y ta menasa kima luga! Polis a bay Sero Patrishi pa un cacho cu a morde un mucha. [VIDEO] Chauffeur di Mazda Pick-up a bira bay dal tubo di awa kibra na Pos Abao