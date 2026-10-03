Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: POLIS CONTROLANDO AUTO NA PIEDRA PLAT 12:06 October 3, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: POLIS CONTROLANDO AUTO NA PIEDRA PLAT Related Articles Polis y ambulans a ser pidi na un cas na Boegoeroei unda un persona no tabata duna señal di bida. Na un cas na final di Berhardstraat polis a detene un homber cu a maltrata su casa Polis y ambulans a bay un iglesia na Sero Blanco pa un caso di maltrato Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e auto su dilanti