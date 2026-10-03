Posted in INCIDENTE [VIDEO] PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE CU HENDE HERIDA NA ROTONDE BANDA DI ACERO NA TANKI LEENDERT 11:55 October 3, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE CU HENDE HERIDA NA ROTONDE BANDA DI ACERO NA TANKI LEENDERT Related Articles Hoben cu tur ora ta pleita cu su omo awor a agredie na su wowo Turista mes ta cuida nos naturalesa ela baha sushi mahos bista y stinki riba Hooiberg Chauffeur no ta esun cu a causa accident pero a ser deteni pa ta bao influencia di alcohol [VIDEO] Accidente entre 4 auto pasobra brake a faya y a blokia E.J. “Watty” Vos Blvd entre Sero Patrishi pa Cumana