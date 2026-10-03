PUEBLO TA REPORTA: VAN CHRYSLER VOYAGER HORTA AINDA NO A SER LOCALISA Y AWOR TIN RECOMPENSA

Ainda van cu a ser horta den porta cas unda turista ta hospeda na Aruba no a ser localisa y ta pidi ayudo na Aruba unda tin recompensa afl 1000.- pa por wak rond hasta parkinglot hotel pa si abo por wak esaki paso ta 6 so tin na Aruba y stranjo cu ainda no a localisa esaki.
Chrisler voyager color blanco number ta v car pero nan por cambie tambe.
Esaki a sosode area di cas di
LG Smith Blvd Noord.
Si abo wak please contact +297 594 7773 of avisa polis, mirando e cas ta cu video unda lo cuminsa i vestiga mirando racha ladronicia azota awo den area turistico.