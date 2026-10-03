Hunto prepara pa temporada di horcan!

Siman pasa, e mariniernan di Marine Squadron Carib, e mariniernan di Sint Maarten, e Bootpeloton di Aruba y Curacao cu Zr.Ms. de Pelikaan a entrena cu partnernan local den e ehercicio Calm Horizon. Calm Horizon ta un ehercicio di ayudo di urgencia pa horcan cu ta tuma lugar tur aña na e Islanan Ariba. Cada aña nan ta entrena na e puntanan halto di temporada di horcan pa nan ta bon prepara y por ta presente imediatmente ora un horcan ta yega. E entrenamento cada aña ta asegura cu e militarnan ta cla pa duna ayudo di urgencia, yuda autoridadnan civil y mantene e orden publico ora tin un amenaza real di horcan.