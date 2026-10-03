Aruba Dolphins Open Water 2026: Un mainta di deporte, competencia y inclusion.

SAVANETA — Aruba Dolphins Open Water 2026 a reuni 127 participante diadomingo 27 di september na Commandeurs Bay, Savaneta, pa un mainta di competencia, union y inclusion. Famia, amigonan y sostenedornan a bin anima e landadornan y contribui na un ambiente yena cu entusiasmo.

Organisa pa Aruba Dolphins Swimming & Waterpolo Club, e evento a inclui distancianan di 1, 3 y 5 kilometer, ademas di un relay di 1.5 kilometer cu teamnan di tres landado. Hunto cu landadornan local, bishitantenan di Merca y Hulanda a participa, dunando e encuentro un toke internacional.

Participantenan di diferente edad y nivel a drenta lama cu nan propio meta: sea competi pa un lugar riba podium, mehora nan prestacion of completa e distancia. E apoyo for di tera a compaña nan durante e reto y a haci cada yegada na nan meta un momento special.

Inclusion tambe tabatin un lugar special. Un landador a participa, unda ela trek un kayak cu un atleta special abordo, pa hunto nan por a forma parti di e competencia. Nan lema, “Yuda personanan cu limitacion yega na nan metanan den mundo di deporte”, sigur a wordo realisa e mainta aki. E participacion aki a mustra con apoyo y cooperacion por habri mas oportunidad den deporte.

Overall Winners

Den e 1 kilometer, Xylan Anthony a conkista e overall winner masculino cu 15:14.0, mientras Eva Kock a gana den e clasificacion femenino cu 15:17.1.

Den e 3 kilometer, Zayron Werleman a gana den e clasificacion masculino cu 41:19.2, y Ginayla Arends a conkista e overall winner femenino cu 47:56.5.

Den e 5 kilometer, Matthew Gobert a termina como overall winner masculino cu 1:10:14.9, mientras Chloë-Nicole Dirksz a gana den e clasificacion femenino cu 1:19:52.4.

Aruba Dolphins ta felicita e ganadornan y tur participante pa nan esfuerso y perseverancia.

Un esfuerso comparti

E evento tabata tambe un actividad pa recauda fondo pa sostene e club y e desaroyo di su landadornan. Aruba Dolphins ta gradici Casa Haime, Compra N.V., EMS Aruba, JR Printlab, Kiwanis Builders Club MPC, Meteoro, Prikibos, Printshop, Solid Solutions & General Contractor y Tropical pa nan contribucion, Minister Gerlien Croes pa su apoyo y 297 Sport pa e cobertura.

Un danki special na Roly y Winnie Bisslik, Hedy Slikker-Bisslik, famia Bisslik, famia Schwengle, Oma Greta, Oma Nina, Shanella Garido y Jenny van den Hengel, y tur famia cu a contribui espacio, material, cuminda y tempo. E club ta reconoce tambe Meet Director Louella Maduro y su team, e oficialnan, e ekipo di seguridad den kayak, voluntarionan y mayornan pa nan dedicacion.

Aruba Dolphins ta wak bek cu orguyo riba un evento cu a combina logro deportivo cu participacion y solidaridad. Danki na tur esnan cu a haci Open Water 2026 posibel y cu ta sigui sostene e futuro di natacion na Aruba.