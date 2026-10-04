[VIDEO] Chauffeur a hit & run, lagando un motorciclista herida na Palm Beach, polis a detene e chauffeur!

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Palm Beach banda di e gasoline station. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un auto blanco lo a pasa dal e motorciclista y a sigui core bai. Na yegada di e ambulans nan atende e victima cu tabata herida na su pia y a transporte pa hospital. Polis mesora a logra haya e auto responsabel banda di fisherman hut y lo a detene e chauffeur cu tabata bao influencia y lo no tabata tin rijbewijs.