Cuerpo Policial Ta Informa DI 11 MORTO DEN TRAFICO PA E AÑA AKI!

Diadomingo madruga pa 00:02 central di polis ta wordo notifica di un accidente cu brommer riba e caminda di Westpunt.

Prome informe na polis ta cu e chauffeur di un manera of otro a dal den piedranan (baranca) banda di caminda y no ta reacciona.

Central di polis ta despacha patruya y ambulance na e sitio di e sucedico.

Na yegada di e prome patruya ta topa cu e chauffeur di e brommer cu a accidenta y no tabata reacionando.

Ambulance a presenta y ta duna assistencia medico na e chauffeur masculino pero lamentablemente no por a haci nada mas pe.

Dr.Forensico ta constata morto di e mucha homber Noah Ian Hietbrink naci na Aruba dia 10 november 2008 (17 aña).

Specialista di trafico a presenta y polis technico pa haci investigacion.

Departamento di slachtofferhulp a presenta pa asina brinda sosten na famia di e fayecido.

Cuerpo Policial Aruba ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.

Tambe nos ta pidi nos comunidad pa ban trankilo den trafico!