[VIDEO] Chauffeur di un Kia Rio ta perde control dal na e berm y bolter riba e caminda di E.J. “Watty” Vos rumbo pa Sero Patrishi

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e caminda di E.J. “Watty” Vos di Cumana rumbo pa Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans y bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Kia Rio debi na velocidad halto a dal na e berm kap tire perde control bolter. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu e chauffeur a resulta levemente herida y a ser atendi na e sitio mes. Na yegada di bomberonan a nota cu tur hende cu tabata den e auto ya a logra sali y no a mira peliger di candela.