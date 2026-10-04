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[VIDEO] Auto a hala bay na man robes e prome contrario a logra kita na man drechi e otro no y a dal riba dje frontal!

03:59  October 4, 2026  Leave a comment

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di MFA na Paradera, mesora a a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di unbaccidente frontal unda un suv preto a hala banda robes di caminda y e prome auto contrario a logra kita na man drechi pero e auto blanco no y a dal esaki mand’e atras. Un mata den caminda a wanta e auto cu esaki no a sigui bay atras cay den un abismo. Na yegada di e ambulans a haya nan m s ta atende 2 persona herida pero a transporta unicamente un victima pa hospital.

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